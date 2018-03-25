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Між Австралією та Британією відкрили пряме авіасполучення

НовиниСуспільство    25.03.2018 - 19:37
Фото: літак (Pixabey)
Фото: літак (Pixabey)

Маршрут з Перта до "Хітроу" входить до трійки найбільш тривалих авіаперельотів у світі

Сьогодні, 25 березня 2018 року, між Австралією та Великобританією відкрили пряме авіасполучення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби лондонського аеропорту "Хітроу" в Twitter.

Повідомляється, що сьогодні відбувся перший прямий пасажирський авіапереліт між Австралією і Британією. Літак авіакомпанії Qantas вилетів з австралійського Перта і приземлився в "Хітроу" через 17 годин і 6 хвилин.

Також повідомляється, що завдяки відкриттю цього рейсу переліт між країнами скоротився на 3-5 годин, так як відпала необхідність пересадок. Відзначимо, даний маршрут входить до трійки найбільш тривалих авіаперельотів.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair може вивчити можливість виходу на український ринок внутрішніх авіаперевезень. Зазначимо, лоукостер відкриє 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова до Європи. Найдешевші квитки будуть коштувати від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро.

 

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Теги публікації: Великобритания, Австралия, авиасообщение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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