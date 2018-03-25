Між Австралією та Британією відкрили пряме авіасполучення

Маршрут з Перта до "Хітроу" входить до трійки найбільш тривалих авіаперельотів у світі

Сьогодні, 25 березня 2018 року, між Австралією та Великобританією відкрили пряме авіасполучення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби лондонського аеропорту "Хітроу" в Twitter.

Повідомляється, що сьогодні відбувся перший прямий пасажирський авіапереліт між Австралією і Британією. Літак авіакомпанії Qantas вилетів з австралійського Перта і приземлився в "Хітроу" через 17 годин і 6 хвилин.

Також повідомляється, що завдяки відкриттю цього рейсу переліт між країнами скоротився на 3-5 годин, так як відпала необхідність пересадок. Відзначимо, даний маршрут входить до трійки найбільш тривалих авіаперельотів.

Australia is now just a hop away as the first ever regular direct flight from Europe launches today from Heathrow! The @Qantas Heathrow to Perth flight will operate daily, with a state of the art B787-9 Dreamliner. Find out more: https://t.co/zEaeEYbLC4 pic.twitter.com/860jYqLrGv — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 25, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair може вивчити можливість виходу на український ринок внутрішніх авіаперевезень. Зазначимо, лоукостер відкриє 10 напрямків з Києва і 5 напрямків зі Львова до Європи. Найдешевші квитки будуть коштувати від 10 євро, а середня вартість квитка для України буде нижчою за 40 євро.