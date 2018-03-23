Ryanair может рассмотреть возможность внутренних авиаперевозок в Украине

Порошенко просит Ryanair проанализировать выход на внутренний украинский рынок

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair может изучить возможность выхода на украинский рынок внутренних авиаперевозок. Об этом на подписании соглашения между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов" заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я обратился к нашим партнерам из компании Ryanair проанализировать возможности конкурентных перевозок также внутри Украины", - отметил Порошенко.

Я звернувся до наших партнерів з компанії @Ryanair проаналізувати можливості конкурентних перевезень також всередині України — Петро Порошенко (@poroshenko) March 23, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что значительное количество билетов Ryanair в Украине будет стоить 10 евро. В частности, лоукостер откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев. Отметим, сегодня в "Борисполе" прошла церемония подписания соглашения с Ryanair о полетах в Украину.