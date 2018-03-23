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Ryanair может рассмотреть возможность внутренних авиаперевозок в Украине

НовостиОбщество    23.03.2018 - 11:31
Фото: самолеты Ryanair (wikimedia.org)
Фото: самолеты Ryanair (wikimedia.org)

Порошенко просит Ryanair проанализировать выход на внутренний украинский рынок

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair может изучить возможность выхода на украинский рынок внутренних авиаперевозок. Об этом на подписании соглашения между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов" заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Я обратился к нашим партнерам из компании Ryanair проанализировать возможности конкурентных перевозок также внутри Украины", - отметил Порошенко.

 

Напомним, ранее сообщалось, что значительное количество билетов Ryanair в Украине будет стоить 10 евро. В частности, лоукостер откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от 10 евро, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже 40 евро. Компания рассчитывает за первый год перевезти 1 млн украинцев. Отметим, сегодня в "Борисполе" прошла церемония подписания соглашения с Ryanair о полетах в Украину.

 

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Теги: Ryanair, полеты, авиасообщение
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