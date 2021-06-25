UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Межбанк закрылся значительным снижением курса доллара

Автор: РБК-Украина

Курс доллара на межбанке 25 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал в продаже на 21 копейку - до 27,35 гривен за доллар, курс в покупке - до 27,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек - до 32,74 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,3300 - 27,3500 грн/доллар, евро 32,7249 - 32,7461 грн/евро, российский рубль 0,3787 - 0,3791 грн/рубль.

Отметим, 24 июня торги закрылись в диапазоне: доллар 27,5300 - 27,5600 грн/доллар, евро 32,9011 - 32,9369 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Официальный курс НБУ

Перед длинными выходными Национальный банк Украины немного понизил официальный курс доллара. В частности курс установлен на отметке 27,39 гривен за доллар. Доллар потерял 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, и таким образом, американская валюта снова падает после роста накануне.

Читайте РБК-Украина в Google News
МежбанкКурс гривныКурс доллара