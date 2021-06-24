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Курс доллара на межбанке ускорил рост и поднялся выше 27,50 гривен

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Четверг 24 июня 2021 17:12
Курс доллара на межбанке ускорил рост и поднялся выше 27,50 гривен Фото: курс доллара на межбанке вырос на 18 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 24 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 27,56 гривен за доллар, курс в покупке до 27,53 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копеек до 32,93 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5300 - 27,5600 грн/доллар, евро 32,9011 - 32,9369 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке ускорил рост и поднялся выше 27,50 гривен

Напомним, 23 июня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3500 - 27,3800 грн/доллар, евро 32,7352 - 32,7711 грн/евро, российский рубль 0,3776 - 0,3783 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара вырос почти на 20 копеек. Курс на 25 июня установлен на таком уровне: 27,4589 гривен за 1 доллар (+0,1852 грн). При этом курс доллара на 24 июня составляет: 27,2737 гривен за 1 доллар.

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