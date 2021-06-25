Міжбанк закрився значним зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку 25 червня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії впав у продажу на 21 копійку - до 27,35 гривень за долар, курс в покупці - до 27,33 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 19 копійок - до 32,74 гривень за євро.
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,3300 - 27,3500 грн/долар, євро 32,7249 - 32,7461 грн/євро, російський рубль 0,3787-0,3791 грн/рубль.
Зазначимо, 24 червня торги закрилися у діапазоні: долар 27,5300 - 27,5600 грн/долар, євро 32,9011 - 32,9369 грн/євро, російський рубль 0,3810-0,3815 грн/рубль.
Перед довгими вихідними Національний банк України трохи знизив офіційний курс долара. Зокрема курс встановлено на позначці 27,39 гривень за долар. Долар втратив 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем, і таким чином, американська валюта знову падає після зростання напередодні.