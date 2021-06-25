RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міжбанк закрився значним зниженням курсу долара

Автор: РБК-Україна

Курс долара на міжбанку 25 червня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії впав у продажу на 21 копійку - до 27,35 гривень за долар, курс в покупці - до 27,33 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 19 копійок - до 32,74 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 27,3300 - 27,3500 грн/долар, євро 32,7249 - 32,7461 грн/євро, російський рубль 0,3787-0,3791 грн/рубль.

Зазначимо, 24 червня торги закрилися у діапазоні: долар 27,5300 - 27,5600 грн/долар, євро 32,9011 - 32,9369 грн/євро, російський рубль 0,3810-0,3815 грн/рубль.

Офіційний курс НБУ

Перед довгими вихідними Національний банк України трохи знизив офіційний курс долара. Зокрема курс встановлено на позначці 27,39 гривень за долар. Долар втратив 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем, і таким чином, американська валюта знову падає після зростання напередодні.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіжбанкКурс гривніКурс долара