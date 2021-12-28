Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 28 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,22 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,78 гривен за евро.