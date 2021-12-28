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Межбанк закрылся снижением курса доллара

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 17:16
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 28 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,22 гривен за доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,78 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2000 - 27,2200 грн/доллар, евро 30,7577 - 30,7803 грн/евро, российский рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, 24 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2400 - 27,2600 грн/доллар, евро 30,8384 - 30,8610 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

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