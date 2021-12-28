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Курс доллара снижается второй день подряд

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Украина, Вторник 28 декабря 2021 16:56
Курс доллара снижается второй день подряд Фото: курс доллара упал на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 29 декабря установлен на таком уровне: 27,2235 гривен за 1 доллар (-0,0071 грн). При этом курс доллара на 28 декабря составляет: 27,2306 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снижается второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Курс доллара снижается второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,83 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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