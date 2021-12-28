Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Курс долара на міжбанку у продажу 28 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,78 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 30,7577 - 30,7803 грн/євро, російський рубль 0,3683-0,3687 грн/рубль.
Нагадаємо, 24 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2400 - 27,2600 грн/долар, євро 30,8384 - 30,8610 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.