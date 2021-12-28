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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Україна, Вівторок 28 грудня 2021 17:16
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 28 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,78 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 30,7577 - 30,7803 грн/євро, російський рубль 0,3683-0,3687 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 24 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2400 - 27,2600 грн/долар, євро 30,8384 - 30,8610 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

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