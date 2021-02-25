Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 25 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,90 гривен за доллар, курс в покупке до 27,89 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 34,15 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8900 - 27,9050 грн/доллар, евро 34,1345 - 34,1529 грн/евро, российский рубль 0,3776 - 0,3779 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 27,9301 гривен за 1 доллар (-0,0191 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет: 27,9492 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.