Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 25 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 27,90 гривень за долар, курс купівлі до 27,89 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 34,15 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8900 - 27,9050 грн/долар, євро 34,1345 - 34,1529 грн/євро, російський рубль 0,3776 - 0,3779 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 27,9301 гривень за 1 долар (-0,0191 грн). При цьому курс долара на 25 лютого становить: 27,9492 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.