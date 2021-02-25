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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 26 февраля

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 16:21
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 26 февраля Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 27,9301 гривен за 1 доллар (-0,0191 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет: 27,9492 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 26 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 26 февраля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,95 гривен за доллар, курс в покупке до 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 14 копеек до 34,06 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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