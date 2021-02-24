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Межбанк закрылся ростом курса доллара

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 17:12
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 24 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,92 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9450 - 27,9650 грн/доллар, евро 33,9028 - 33,9271 грн/евро, российский рубль 0,3786 - 0,3791 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, 23 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9350 - 27,9500 грн/доллар, евро 33,9214 - 33,9340 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,94 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 27,9492 гривен за 1 доллар (+0,0516 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет: 27,8976 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после падения накануне.

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