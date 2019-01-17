ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курс доллара немного снизился на межбанке

Новости » Финансы    17.01.2019 - 17:06
Курс доллара немного снизился на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке остался на уровне предыдущего дня

Курс доллара на межбанке в продаже 17 января 2019 года снизился на 6 копеек до 28,02 грн/доллар, курс в покупке до 28,00 грн/доллар. Курс евро снизился на 9 копеек до 31,91 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,000 - 28,0250 грн/доллар, евро 31,8920 - 31,9176 грн/евро, российский рубль 0,4202 - 0,4208 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0000     28,0250

EUR/UAH     31,8920     31,9176

RUB/UAH     0,4202       0,4208

Курс доллара немного снизился на межбанке

Напомним, 16 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0500 - 28,0800 грн/доллар, евро 31,9713 - 32,0027 грн/евро, российский рубль 0,4217 - 0,4225  грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 17 января составило 28,03 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0365 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 16 января (28,0042 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,03 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 января установлен на таком уровне: 2803,3609 гривен за 100 долларов (+2,5107 гривен).

НБУ повысил официальный курс доллара Курс доллара стабилизировался на межбанке
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь