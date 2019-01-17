Курс доллара немного снизился на межбанке

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке остался на уровне предыдущего дня

Курс доллара на межбанке в продаже 17 января 2019 года снизился на 6 копеек до 28,02 грн/доллар, курс в покупке до 28,00 грн/доллар. Курс евро снизился на 9 копеек до 31,91 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,000 - 28,0250 грн/доллар, евро 31,8920 - 31,9176 грн/евро, российский рубль 0,4202 - 0,4208 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0000 28,0250

EUR/UAH 31,8920 31,9176

RUB/UAH 0,4202 0,4208

Напомним, 16 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0500 - 28,0800 грн/доллар, евро 31,9713 - 32,0027 грн/евро, российский рубль 0,4217 - 0,4225 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 17 января составило 28,03 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0365 гривен за доллар, что на 3 копейки выше, чем установленный 16 января (28,0042 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,03 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 января установлен на таком уровне: 2803,3609 гривен за 100 долларов (+2,5107 гривен).