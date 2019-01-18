Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Долар на міжбанку впав нижче 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку в продаж 18 січня 2019 року знизився на 6 копійок до 27,96 грн/долар, курс купівлі до 27,92 грн/долар. Курс євро знизився на 10 копійок до 31,81 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9200 - 27,9600 грн/долар, євро 31,7673 - 31,8100 грн/євро, російський рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9200 27,9600

EUR/UAH 31,7673 31,8100

RUB/UAH 0,4206 0,4214

Нагадаємо, 17 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,000 - 28,0250 грн/долар, євро 31,8920 - 31,9176 грн/євро, російський рубль 0,4202 - 0,4208 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 18 січня склало 27,98 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9808 гривень за долар, що на 5 копійок нижче, ніж встановлений 17 січня (28,0365 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,98 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 січня встановлено на такому рівні: 2798,0832 гривень за 100 доларів (-5,2777 гривень).