НБУ опустил справочный курс доллара ниже 28 грн/доллар

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снизился на 5 копеек

Справочное значение курса доллара на 18 января составило 27,98 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9808 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже, чем установленный 17 января (28,0365 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 18 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 28,01 грн/доллар, курс в покупке до 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки 31,89 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 28,07 гривен за доллар, в покупке снизился на 5 копеек до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,07 гривен за евро.