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Межбанк закрылся ростом курса доллара

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Украина, Четверг 19 августа 2021 17:21
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 19 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 31,1805 - 31,2039 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3594 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 18 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,6050 - 26,6250 грн/доллар, 31,1757 - 31,1991 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 20 августа установлен на таком уровне: 26,6504 гривен за 1 доллар (+0,0049 грн). При этом курс доллара на 19 августа составляет 26,6455 гривен за 1 доллар.

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