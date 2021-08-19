Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 19 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,20 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 31,1805 - 31,2039 грн/евро, российский рубль 0,3591 - 0,3594 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 18 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,6050 - 26,6250 грн/доллар, 31,1757 - 31,1991 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.