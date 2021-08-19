Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 19 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,67 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 31,1805 - 31,2039 грн/євро, російський рубль 0,3591-0,3594 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 18 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,6050 - 26,6250 грн/Долар, 31,1757 - 31,1991 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.