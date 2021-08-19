Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Курс долара на міжбанку в продажу 19 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,67 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,20 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 31,1805 - 31,2039 грн/євро, російський рубль 0,3591-0,3594 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 18 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,6050 - 26,6250 грн/Долар, 31,1757 - 31,1991 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на такому рівні: 26,6504 гривень за 1 долар (+0,0049 грн). При цьому курс долара на 19 серпня становить 26,6455 гривень за 1 долар.