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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, Четвер 19 серпня 2021 17:21
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 19 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,67 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,20 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 31,1805 - 31,2039 грн/євро, російський рубль 0,3591-0,3594 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 18 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,6050 - 26,6250 грн/Долар, 31,1757 - 31,1991 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара трохи виріс після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 20 серпня встановлено на такому рівні: 26,6504 гривень за 1 долар (+0,0049 грн). При цьому курс долара на 19 серпня становить 26,6455 гривень за 1 долар.

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