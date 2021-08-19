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Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума

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Украина, Четверг 19 августа 2021 16:22
Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 августа установлен на таком уровне: 26,6504 гривен за 1 доллар (+0,0049 грн). При этом курс доллара на 19 августа составляет 26,6455 гривен за 1 доллар.

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума более чем за год.

Курс доллара немного вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 31,09 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается падение курса доллара к гривне. Гривна сохраняет потенциал снижения к 26,50 за доллар.

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