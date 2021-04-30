Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 30 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,57 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7850 - 27,8100 грн/доллар, евро 33,5503 - 33,5777 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3705 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 5 мая установлен на таком уровне: 27,733 гривен за 1 доллар (-0,0170 грн). При этом курс доллара на 30 апреля составляет: 27,75 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.