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Межбанк закрылся снижением курса доллара

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 17:24
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара на межбанке упал до 27,70 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 29 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,58 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7150 - 27,7400 грн/доллар, евро 33,5517 - 33,5820 грн/евро, российский рубль 0,3714 - 0,3719 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, 28 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7700 - 27,7900 грн/доллар, евро 33,5072 - 33,5314 грн/евро, российский рубль 0,3715 - 0,3719 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 27,75 гривен за 1 доллар (-0,0367 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет: 27,7867 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.

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