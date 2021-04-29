Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 29 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,74 гривен за доллар, курс в покупке до 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,58 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7150 - 27,7400 грн/доллар, евро 33,5517 - 33,5820 грн/евро, российский рубль 0,3714 - 0,3719 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 27,75 гривен за 1 доллар (-0,0367 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет: 27,7867 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.