Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 30 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,81 гривень за долар, курс в покупці до 27,78 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 33,57 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7850 - 27,8100 грн/долар, євро 33,5503 - 33,5777 грн/євро, російський рубль 0,3698-0,3705 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 травня встановлено на такому рівні: 27,733 гривень за 1 долар (-0,0170 грн). При цьому курс долара на 30 квітня становить: 27,75 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.