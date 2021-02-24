Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 24 февраля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке до 27,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,92 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9450 - 27,9650 грн/доллар, евро 33,9028 - 33,9271 грн/евро, российский рубль 0,3786 - 0,3791 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,94 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 27,9492 гривен за 1 доллар (+0,0516 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет: 27,8976 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после падения накануне.