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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 24 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,92 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9450 - 27,9650 грн/долар, євро 33,9028 - 33,9271 грн/євро, російський рубль 0,3786 - 0,3791 грн/рубль.

Нагадаємо, 23 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,9350 - 27,9500 грн/долар, євро 33,9214 - 33,9340 грн/євро, російський рубль 0,3768 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 27,9492 гривень за 1 долар (+0,0516 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить: 27,8976 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння напередодні.

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