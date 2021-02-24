Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продаж 24 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,92 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,9450 - 27,9650 грн/долар, євро 33,9028 - 33,9271 грн/євро, російський рубль 0,3786 - 0,3791 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 27,9492 гривень за 1 долар (+0,0516 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить: 27,8976 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння напередодні.