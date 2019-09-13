Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 13 сентября 2019 года вырос на 3 копейки до 24,81 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 27,46 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7850 - 24,8150 грн/доллар, евро 27,4320 - 27,4627 грн/евро, российский рубль 0,3852 - 0,3858 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7850 24,8150 EUR/UAH 27,4320 27,4627 RUB/UAH 0,3852 0,3858

Напомним, 12 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7550 - 24,7800 грн/доллар, евро 27,3196 - 27,3447 грн/евро, российский рубль 0,3803 - 0,3808 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне 2471,0681 гривен за 100 долларов (-12,0503 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 13 сентября - 2483,1184 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (24 января 2016 года) - 2452,174 гривен за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 24,86 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 27,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,61 (24,77 - 12 сентября), продажи - 24,86 (24,99 - 12 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,11 (27,16 - 12 сентября), продажи - 27,54 (27,60 - 12 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 12 сентября), продажи 3,86 (3,85 - 12 сентября) грн за 10 рублей.