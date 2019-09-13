Курс доллара 13 сентября упал до нового минимума

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до уровня 24,70 грн/доллар

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 сентября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 24,86 гривен за доллар, курс евро снизился на 6 копеек до 27,54 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,61 (24,77 - 12 сентября), продажи - 24,86 (24,99 - 12 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,11 (27,16 - 12 сентября), продажи - 27,54 (27,60 - 12 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 12 сентября), продажи 3,86 (3,85 - 12 сентября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,50-25,15 грн/доллар, немного снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 24,71 гривен за доллар, курс в покупке до 24,68 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 27,43 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,68 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 12 сентября (24,86). Таким образом, официальный курс на 16 сентября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, правление Национального банка Украины встретилось с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину для работы для переговоров о новой программе. Как отметили в НБУ, представители МВФ "выразили намерение продолжать конструктивный диалог о новой программе сотрудничества".

По данным аналитиков, гривну поддерживают нерезиденты, которые активно скупают наши ОВГЗ, снижая курс доллара к гривне.