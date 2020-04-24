Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 24 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,14 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,30 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1400 грн/доллар, евро 29,2652 - 29,3057 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3648 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1000 27,1400 EUR/UAH 29,2652 29,3057 RUB/UAH 0,3640 0,3648

Напомним, 23 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1300 грн/доллар, евро 29,2382 - 29,2814 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3535 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 24 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 27,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 3 копейки до 29,51 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,04 (26,97 - 23 апреля), продажи - 27,40 (27,31 - 23 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,98 - 23 апреля), продажи - 29,51 (29,54 - 23 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,14 (3,14 - 23 апреля), продажи 3,67 (3,63 - 23 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,14 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля установлен на таком уровне: 27,1441 гривен за 1 доллар (+0,1304 грн). При этом курс доллара на 24 апреля составляет 27,0137 гривен за 1 доллар.