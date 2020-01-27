Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,05 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4900 - 24,5200 грн/доллар, евро 27,0173 - 27,0535 грн/евро, российский рубль 0,3920 - 0,3930 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4900 24,5200 EUR/UAH 27,0173 27,0535 RUB/UAH 0,3920 0,3930

Напомним, 24 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4800 грн/доллар, евро 26,9573 - 26,9989 грн/евро, российский рубль 0,3948 - 0,3959 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 19 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 января установлен на таком уровне: 24,3301 гривен за 1 доллар (-0,1911 грн). При этом курс доллара на 24 января составляет 24,5212 гривен за 1 доллар.

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе возобновил продажу валюты на межбанке. НБУ в течение недели 20-24 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов, что в два раза меньше, чем неделей ранее (100 млн долларов). Кроме того, НБУ продал на межбанке валюты на 76,50 млн долларов. Таким образом, за неделю чистая продажа составила 26,50 млн долларов.