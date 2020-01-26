ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксперты прогнозируют дальнейший рост курс доллара

Новости » Экономика     26.01.2020 - 08:20
Эксперты прогнозируют дальнейший рост курс доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Колебания курса могут свидетельствовать о том, что курс вырастет

В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", - сказал он.

Аналитик отметил разнонаправленные движения курса на межбанке и наличном рынке в последние два рабочих дня недели.

"Если в четверг доллар на межбанке снижался, а на наличном рынке рос, то в пятницу динамика была ровно противоположной. С одной стороны, это свидетельствует, что курс доллара нащупывает равновесный уровень вблизи текущих значений, с другой, не исключает возможность его еще некоторого роста",- добавил он.

За минувшую неделю курс доллара вырос к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,09 грн до 24,52 грн (+1,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,27/24,30 до 24,41/24,44 (+0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,10/24,39 до 24,21/24,48 (+0,5%/+0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Отметим, по данным НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,43 грн/доллар.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что на колебания курса доллара на наличном рынке накануне и после Нового года, прежде всего, повлиял психологический фактор.

НБУ снизил официальный курс доллара Курс доллара продолжил снижение
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь