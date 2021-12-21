Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,81 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2750 - 27,2950 грн/доллар, евро 30,7880 - 30,8105 грн/евро, российский рубль 0,3696 - 0,3702 грн/рубль.
Напомним, 20 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 30,8236 - 30,8435 грн/евро, российский рубль 0,3673 - 0,3680 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,28 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.