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Курс доллара растет третий день подряд

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 16:35
Курс доллара растет третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,28 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на таком уровне: 27,2846 гривен за 1 доллар (+0,0363 грн). При этом курс доллара на 20 декабря составляет: 27,2483 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд.

Курс доллара растет третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,72 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.

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