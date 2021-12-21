Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 грудня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,29 гривень за долар, курс в покупці до 27,27 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,81 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,2750 - 27,2950 грн/долар, євро 30,7880 - 30,8105 грн/євро, російський рубль 0,3696-0,3702 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,28 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.