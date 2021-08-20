Курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 25 августа установлен на таком уровне: 26,6718 гривен за 1 доллар (+0,0214 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 26,6504 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до минимума более чем за год.

Скриншот (bank.gov.ua)