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Курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума

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Украина, Пятница 20 августа 2021 16:04
Курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 августа установлен на таком уровне: 26,6718 гривен за 1 доллар (+0,0214 грн). При этом курс доллара на 20 августа составляет 26,6504 гривен за 1 доллар.

Курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после падения до минимума более чем за год.

Курс доллара растет второй день подряд после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,68 гривен за доллар, курс в покупке до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,16 гривен за евро.

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