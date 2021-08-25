Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Курс долара на міжбанку станом на 10:00 25 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,68 гривень за долар, курс в покупці до 26,66 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 14 копійок до 31,31 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6650 - 26,6850 грн/долар, євро 31,2913 - 31,3148 грн/євро, російський рубль 0,3611 - 0,3615 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару 20 серпня закрилися в діапазоні: долар 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,1483 - 31,1717 грн/євро, російський рубль 0,3586 - 0,3592 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 25 серпня встановлено на такому рівні: 26,6718 гривень за 1 долар (+0,0214 грн). При цьому курс долара на 20 серпня становить 26,6504 гривень за 1 долар.
Прогноз
Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,65 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.