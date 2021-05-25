Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,44 гривен за доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,59 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,4200 - 27,4400 грн/доллар, евро 33,5730 - 33,5975 грн/евро, российский рубль 0,3736 - 0,3741 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,42 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на таком уровне: 27,4281 гривен за 1 доллар (-0,0291 грн). При этом курс доллара на 24 мая составляет 27,4572 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.