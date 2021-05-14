Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 32,43 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,6000 - 27,6200 грн/доллар, евро 33,4153 - 33,4395 грн/евро, российский рубль 0,3734 - 0,3737 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,62 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 27,6273 гривен за 1 доллар (-0,0045 грн). При этом курс доллара на 13 мая составляет 27,6318 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели курс доллара сохранит свою текущую динамику. Доллар будет торговать в диапазоне 27,70-27,90 гривен.