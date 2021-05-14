Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 14 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,62 гривень за долар, курс в покупці до 27,60 гривень за долар. Курс євро у продажу не змінився-32,43 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,6000 - 27,6200 грн/долар, євро 33,4153 - 33,4395 грн/євро, російський рубль 0,3734-0,3737 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлено на такому рівні: 27,6273 гривень за 1 долар (-0,0045 грн). При цьому курс долара на 13 травня становить 27,6318 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.