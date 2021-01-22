Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 28,1 4 гривен за доллар, курс в покупке до 28,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,29 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1900 - 28,2100 грн/доллар, евро 34,2734 - 34,2977 грн/евро, российский рубль 0,3783 - 0,3787.

Отметим, 21 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2600 - 28,2800 грн/доллар, евро 34,3387 - 34,3545 грн/евро, российский рубль 0,3832 - 0,3836 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,25 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 января установлен на таком уровне: 28,2561 гривен за 1 доллар (+0,0526 грн). При этом курс доллара на 21 января составляет: 28,2035 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Прогноз

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.