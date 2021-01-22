Доллар продолжил рост: НБУ установил курс на 22 января

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,25 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 января установлен на таком уровне: 28,2561 гривен за 1 доллар (+0,0526 грн). При этом курс доллара на 21 января составляет: 28,2035 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,24 гривен за доллар, курс в покупке до 28,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 34,22 гривен за евро.

Прогноз

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.