Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 22 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 28,1 4 гривень за долар, курс купівлі до 28,19 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,29 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1900 - 28,2100 грн/долар, євро 34,2734 - 34,2977 грн/євро, російський рубль 0,3783 - 0,3787.

Зазначимо, 21 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2600 - 28,2800 грн/долар, євро 34,3387 - 34,3545 грн/євро, російський рубль 0,3832 - 0,3836 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,25 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 січня встановлено на такому рівні: 28,2561 гривень за 1 долар (+0,0526 грн). При цьому курс долара на 21 січня становить: 28,2035 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

Прогноз

Дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.