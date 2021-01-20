Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,15 гривен за доллар, курс в покупке до 28,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 34,21 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1300 - 28,1500 грн/доллар, евро 34,1863- 34,2106 грн/евро, российский рубль 0,3839 - 0,3843.

Отметим, 19 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1400 - 28,1600 грн/доллар, евро 34,1169 - 34,1411 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3813 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,15 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 января установлен на таком уровне: 28,1544 гривен за 1 доллар (-0,0382 грн). При этом курс доллара на 19 января составляет: 28,1926 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после резкого роста накануне.

Прогноз

Данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.