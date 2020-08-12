Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,57 гривен за доллар, курс в покупке до 27,55 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 32,36 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,5500 - 27,5700 грн/доллар, евро 32,3381 - 32,3616 грн/евро, российский рубль 0,3762 - 0,3766 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5500 27,5700 EUR/UAH 32,3381 32,3616 RUB/UAH 0,3762 0,3766

Отметим, торги по доллару на межбанке 11 августа 2020 года закрылись в диапазоне 27,5800 - 27,6000 грн/доллар, евро 32,4975 - 32,5210 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,59 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

По прогнозу аналитиков группы ICU, на текущей неделе курс доллара будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 гривен за доллар с возможным незначительным укреплением гривны.

Отметим, по данным консенсус-прогноза, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар.