В пределах коридора: аналитик дал прогноз курса доллара до конца недели

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

На этой неделе особых колебаний на рынке не ожидается

На текущей неделе курс доллара будет колебаться в пределах коридора 27,5-28 гривен за доллар с возможным незначительным укреплением гривны. Неожиданные факторы, которые могут повлиять на курс, не ожидаются.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, НБУ и в дальнейшем будет приобретать небольшие объемы валюты для пополнения международных резервов, минимизируя свое влияние на курс и разрешая рынку балансироваться самостоятельно.

Котович напомнил, что ситуация на валютном рынке продолжила стабилизироваться и постепенно гривна даже усилилась на 0,44%, закончив прошлую неделю на уровне 27,6 гривен за доллар.

"Рынок сам регулировался, и НБУ лишь два дня присутствовал на рынке с приобретением валюты объемом до 20 млн долларов в день для пополнения резервов. Такое присутствие не имело влияния на курс и лишь могло несколько замедлить укрепление", - добавил старший финансовый аналитик группы ICU.

Отметим, по данным консенсус-прогноза, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривен за доллар.