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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Долар опустився нижче рівня 27,60 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 серпня 2020 року у продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,57 гривень за долар, курс купівлі до 27,55 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 16 копійок до 32,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,5500 - 27,5700 грн/долар, євро 32,3381 - 32,3616 грн/євро, російський рубль 0,3762 - 0,3766 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,5500

27,5700

EUR/UAH

32,3381

32,3616

RUB/UAH

0,3762

0,3766

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Зазначимо, торги по долару на міжбанку 11 серпня 2020 року закрилися в діапазоні 27,5800 - 27,6000 грн/долар, євро 32,4975 - 32,5210 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,59 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

За прогнозом аналітиків групи ICU, на поточному тижні курс долара буде коливатися в межах коридору 27,5-28 гривень за долар з можливим незначним зміцненням гривні.

Відзначимо, за даними консенсус-прогнозу, середньорічний обмінний курс в 2020 році складе 27,00 грн/долар.

Прогноз погоди
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