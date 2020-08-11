Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар колеблется возле уровня 27,60 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 11 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27 ,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,52 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,5800 - 27,6000 грн/доллар, евро 32,4975 - 32,5210 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5800 27,6000 EUR/UAH 32,4975 32,5210 RUB/UAH 0,3773 0,3777

Отметим, 10 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6000 - 27,6200 грн/доллар, евро 32,5321 - 32,5556 грн/евро, российский рубль 0,3755 - 0,3760 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 11 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,73 гривен за доллар. Курс евро снизился на 12 копеек до 32,57 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,50 (27,50 - 10 августа), продажи - 27,72 (27,73 - 10 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,09 (32,18 - 10 августа), продажи - 32,57 (32,69 - 10 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,43 - 10 августа), продажи 3,83 (3,83 - 10 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,59 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 27,5982 гривен за 1 доллар (-0,0025 грн). При этом курс доллара на 11 августа составляет 27,6007 гривен за 1 доллар