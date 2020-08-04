Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 32,83 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 32,8136 - 32,8372 грн/евро, российский рубль 0,3792 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8200 27,8400 EUR/UAH 32,8136 32,8372 RUB/UAH 0,3792 0,3796

Отметим, 3 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8400 - 27,8600 грн/доллар, евро 32,6368 - 32,6602 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3772 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 27-31 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 38,00 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

Однако по итогам июля сформировалось отрицательное сальдо в 368,70 млн долларов. Всего центробанк купил 130,00 млн долларов и продал 498,70 млн долларов.

В НБУ считают, что временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами