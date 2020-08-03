Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднимается к уровню 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 3 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,66 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8400 - 27,8600 грн/доллар, евро 32,6368 - 32,6602 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3772 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8400 27,8600 EUR/UAH 32,6368 32,6602 RUB/UAH 0,3765 0,3772

Отметим, 31 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7100 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,7559 - 32,7886 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,78 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 32,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,54 (27,54 - 31 июля), продажи - 27,78 (27,76 - 31 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,13 (32,27 - 31 июля), продажи - 32,86 (32,91 - 31 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,50 - 31 июля), продажи 3,83 (3,90 - 31 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 августа установлен на таком уровне: 27,7365 гривен за 1 доллар (+0,0567 грн). При этом курс доллара на 3 августа составляет 27,6798 гривен за 1 доллар.