Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 августа 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,72 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился ос на 18 копеек до 32,55 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7000 - 27,7200 грн/доллар, евро 32,5779 - 32,6014 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3746 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7000 27,7200 EUR/UAH 32,5779 32,6014 RUB/UAH 0,3740 0,3746

Отметим, 31 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7100 - 27,7400 грн/доллар, евро 32,7559 - 32,7886 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,67 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 27-31 июля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 38,00 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты.

Однако по итогам июля сформировалось отрицательное сальдо в 368,70 млн долларов. Всего центробанк купил 130,00 млн долларов и продал 498,70 млн долларов.

Отметим, Кабинет министров одобрил "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы", согласно которому обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.