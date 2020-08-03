Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,72 гривень за долар, курс купівлі до 27,70 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився ос на 18 копійок до 32,55 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7000 - 27,7200 грн/долар, євро 32,5779 - 32,6014 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3746 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7000 27,7200 EUR/UAH 32,5779 32,6014 RUB/UAH 0,3740 0,3746

Зазначимо, 31 липня торги по долару закрилися в діапазоні 27,7100 - 27,7400 грн/долар, євро 32,7559 - 32,7886 грн/євро, російський рубль 0,3739 - 0,3747 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,67 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 27-31 липня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 38,00 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Проте за підсумками липня сформувалося від'ємне сальдо в 368,70 млн доларів. Всього центробанк купив 130,00 млн доларів і продав 498,70 млн доларів.

Відзначимо, Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки", згідно з яким обмінний курс протягом 2021 року в середньому становитиме 29,1 гривень за долар, на кінець року - 28,8 гривень.