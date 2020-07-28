Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 28 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,67 гривен за доллар, курс в покупке до 27,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился с на 9 копейки до 32,45 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,6400 - 27,6700 грн/доллар, евро 32,4217 - 32,4551 грн/евро, российский рубль 0,3852 - 0,3860 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6400 27,6700 EUR/UAH 32,4217 32,4551 RUB/UAH 0,3852 0,3860

Отметим, 27 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6600 - 27,6800 грн/доллар, евро 32,5198 - 32,5406 грн/евро, российский рубль 0,3854 - 0,3860 грн/рубль. Национальный банк Украины (НБУ) на 28 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 0,1 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 20-27 июля 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 347,80 млн долларов для поддержания курса гривны.

Таким образом, НБУ возобновил продажу валюты для поддержки курса национальной валюты после недельной паузы.

Согласно прогнозу аналитиков, в течение ближайшей неделе ожидается продолжение роста курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2-28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,4 грн.