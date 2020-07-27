Курс доллара резко снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел почти на 20 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 27 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 19 копеек до 27,68 гривен за доллар, курс в покупке до 27,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 32,54 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6600 - 27,6800 грн/доллар, евро 32,5198 - 32,5406 грн/евро, российский рубль 0,3854 - 0,3860 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6600 27,6800 EUR/UAH 32,5198 32,5406 RUB/UAH 0,3854 0,3860

Отметим, 24 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8400 - 27,8700 грн/доллар, евро 32,3305 - 32,3626 грн/евро, российский рубль 0,3872 - 0,3877 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 27 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,92 гривен за доллар. Курс евро вырос на 26 копеек до 32,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,64 (27,62 - 24 июля), продажи - 27,92 (27,91 - 24 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 31,93 (31,73 - 24 июля), продажи - 32,55 (32,29 - 24 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,48 (3,51 - 24 июля), продажи 3,94 (3,94 - 24 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар, что на 0,1 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 28 июля установлен на таком уровне: 27,7571 гривен за 1 доллар (+0,0012 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет 27,7559 гривен за 1 доллар.